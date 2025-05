Expo Osaka 2025, a settembre gli stati generali dell’aerospazio della Regione Lazio

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la Settimana della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka che, in questa terza giornata di protagonismo presso il Padiglione Italia, ha messo al centro il settore dell’aerospazio, con una serie di eventi istituzionali e workshop internazionali che hanno ribadito il ruolo strategico del Lazio nel panorama aerospaziale italiano, ponendosi come veicoli di cooperazione con il Giappone.

Ad aprire la giornata, l’incontro tra il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, e il presidente della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Hiroshi Yamakawa, che ha evidenziato la solida cooperazione e l’impegno comune nei settori dell’osservazione della terra e dell’esplorazione spaziale.

A seguire, il Forum sull’Economia Spaziale Italia-Giappone 2025 promosso dall’Ambasciata d’Italia in Giappone, dal Consolato Generale a Osaka e da ASI, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e industriali, tra cui Rodolfo Sordoni del Ministero dell’Industria e del Made in Italy (MIMIT) e Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone. Il forum ha approfondito le opportunità di partnership e la collaborazione continua tra imprese italiane e giapponesi, evidenziando le sinergie e le sfide condivise nei mercati internazionali.

Nel pomeriggio, il focus si è spostato sulle eccellenze settoriali del Lazio, con una sessione dedicata alle imprese e ai progetti innovativi del comparto spaziale regionale. Il Lazio è tra i poli di riferimento in Italia per la ricerca e l’industria aerospaziale e la Regione ha presentato a Osaka il proprio ecosistema composto da centri di ricerca, Pmi e grandi leader industriali, attraverso testimonianze aziendali, interventi istituzionali e la presentazione delle aziende testimonial dei settori aerospazio e sicurezza presenti a Expo. Agli eventi della giornata hanno preso parte, tra gli altri, l‘ambasciatore Mario Vattani, commissario generale d’Italia per Expo 2025 Osaka; Filippo Manara, console Generale d’Italia ad Osaka; la vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli; il presidente del Consiglio regionale, Antonio Aurigemma, insieme a Roberta Della Casa ed Emanuela Droghei in rappresentanza del Consiglio regionale, a conferma dell’impegno delle istituzioni per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

“Lo spazio e la space economy sono per il Lazio un settore strategico in termini industriali e di competitività tecnologica. Il Lazio è l’unica regione in Italia che ospita da sempre l’intera catena del valore aerospaziale: un ecosistema fatto di 300 aziende, multinazionali, pmi, startup, 23mila addetti con un fatturato annuo di cinque miliardi di euro e con un export pari a due miliardi di euro. Il Lazio è forte anche di un sistema accademico di ricerca e innovazione unico ed estremamente competitivo a livello internazionale, con 13 università pubbliche e private, 10 centri di ricerca e agenzie a livello nazionale ed internazionale, tra cui ASI ed ESA. Il Lazio può vantare nel settore aerospaziale una serie di primati: è stato il primo distretto tecnologico aerospaziale italiano, e l’unica regione che ha finanziato nel 2004 una missione spaziale, consentendo la partecipazione di un nostro astronauta, Roberto Vittori, a una missione in orbita. Il Lazio è deciso a trasformare le sfide di un contesto internazionale sempre più competitivo in opportunità concrete per il sistema. In linea con questa strategia, organizzeremo a settembre gli Stati Generali dello Spazio della Regione Lazio. Sarà un grande momento di networking e brainstorming per essere pronti a partecipare da protagonisti ai tavoli decisionali a livello nazionale ed europeo. Entro fine 2025 sarà inoltre formalizzato il distretto industriale dell’aerospazio della Regione Lazio, per sviluppare progetti ed attrarre investimenti” ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione.

A conclusione della giornata, l’Open Government Laboratory ha riunito consiglieri regionali, imprese e stakeholder giapponesi in un laboratorio interattivo sul tema della governance aperta e della partecipazione. Il confronto ha generato spunti operativi su trasparenza, sviluppo economico e innovazione nelle politiche pubbliche. L’ecosistema aerospaziale del Lazio è tra i maggiori del Paese per rappresentatività produttiva e scientifica: include circa 300 società tra grandi aziende e PMI, con 23 mila addetti nelle tecnologie d’avanguardia, producendo un fatturato annuo di oltre 5 miliardi di euro e con una rilevante parte di circa 2 miliardi destinata all’export, un ecosistema che può contare sulla sinergia tra il mondo produttivo, le 5 università pubbliche e i numerosi enti di ricerca nazionali di fama mondiale. La partecipazione delle Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka è sostenuta dal PR FSE+ e dal PR FESR Lazio.

