Expo Osaka 2025, in 12 mila all’Arena Matsuri per Achille Lauro

OSAKA (ITALPRESS) – Achille Lauro si è esibito in Giappone, sul palco dell’Arena Matsuri a Osaka, in occasione del festival “Italy Pop-Music Fest” – il festival della musica e della cultura italiana – organizzato dal Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

Il live di Osaka, realizzato grazie all’azione sinergica del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka con Friends & Partners, voluto fortemente dall’artista e dal Commissario Generale per l’Italia a Expo, Mario Vattani, ha registrato il tutto esaurito con 12mila presenze ed è un nuovo tassello che si aggiunge ai grandi traguardi raggiunti da Achille Lauro nell’ultimo anno: la doppia data sold out al Circo Massimo quest’estate, il tour dei Palazzetti 2026 con le date già tutte esaurite, il sold outottenuto in pochissimi giorni per la sua prima attesa data allo Stadio Olimpico in programma il 10 giugno 2026.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).