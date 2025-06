Expo di Osaka, una Testa di Moro unisce la Sicilia e il Giappone

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Un'opera artistica che unisce la Sicilia al lontano Giappone. All'Expo di Osaka, in occasione della settimana della Regione Siciliana, nel Padiglione Italia è stata esposta una Testa di Moro che è diventata il trait d'union tra la cultura e la tradizione dell'Isola e l'antica tecnica del kintsugi, l'arte di riparare con l'oro. Una Testa di Moro che era stata esposta a Tokyo in occasione dell'arrivo della nave-scuola Amerigo Vespucci ma si era danneggiata. Il progetto Made in Sicily ha così chiesto all'artista giapponese Aya Oguma la sua riparazione. (ITALPRESS). abr/gtr