Expo Belgrado 2027, Fedriga “Friuli Venezia Giulia protagonista al Padiglione Italia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La partecipazione della Regione a Expo Belgrado 2027 rappresenta un’ulteriore opportunità di dialogo con i Balcani occidentali. Un territorio come il Friuli Venezia Giulia – aperto, dinamico e capace di connettere persone, luoghi e culture – può infatti svolgere un ruolo primario nel rinsaldare i legami con questa parte d’Europa, promuovendo la diplomazia culturale ed economica, la cooperazione e il dialogo tra i sistemi produttivi”. Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga, a seguito della firma dell’Accordo di collaborazione tra la Regione e il Commissario del Padiglione Italia, l’ambasciatore d’Italia in Serbia Luca Gori.

L’Esposizione internazionale specializzata, in programma dal 15 maggio al 15 agosto prossimi, avrà come tema “Giocare per l’umanità: sport e musica per tutti” e prevede l’adesione di oltre 140 Paesi. “L’iniziativa assume un valore strategico anche alla luce del processo di integrazione europea – ha aggiunto Fedriga – e alimenta il confronto istituzionale, gli scambi e la conoscenza reciproca”.

L’intesa dà attuazione all’Accordo quadro siglato il 24 giugno 2026 a Roma tra il Commissariato del Padiglione Italia e lo stesso Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con l’obiettivo di assicurare una partecipazione strutturata e coordinata dei territori italiani all’Expo. Il Friuli Venezia Giulia sarà presente nel Padiglione Italia dal 20 al 22 maggio 2027 con uno spazio espositivo personalizzato e numerose iniziative dedicate alla promozione del sistema regionale, tra cui convegni, degustazioni e attività performative.

– Foto di repertorio Regione FVG –

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