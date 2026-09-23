Pistoia, rapina e lesioni ad un pubblico ufficiale: arrestato un 24enne

FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un 24enne, ritenuto responsabile di rapina, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa della questura di Pistoia per una rapina ai danni di una donna nel centro cittadino.

Le ricerche, avviate immediatamente dalle pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile, hanno permesso di rintracciare l’uomo, cittadino italiano, con precedenti di polizia, poco dopo nei pressi del luogo dell’aggressione.

Durante il controllo il 24enne ha opposto resistenza scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni, prima di essere immobilizzato e condotto in questura. L’autorità giudiziaria, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pistoia.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).