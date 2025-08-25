Expo 2025, Cicala “Tra il Giappone e la Basilicata c’è un’affinità profonda”

POTENZA (ITALPRESS) – L’assessore regionale Carmine Cicala, a nome del Presidente Vito Bardi e del Governo della Regione Basilicata, ha inaugurato ufficialmente la presenza lucana all’Expo Osaka 2025, alla presenza delle autorità giapponesi e italiane, di istituzioni, ospiti e imprenditori. “È con profonda emozione e orgoglio che inauguriamo la nostra presenza all’Expo Osaka – ha detto Cicala – portando nel cuore del Giappone l’essenza più autentica della Basilicata, terra di bellezza, innovazione e accoglienza”.

L’assessore ha ringraziato il Ministero del Made in Italy e il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani per il sostegno, sottolineando come la partecipazione della Basilicata non sia solo un’occasione di promozione, ma soprattutto un segnale di crescita e di apertura internazionale.

“La Basilicata che presentiamo oggi è ‘Terra Madre’: custode di tradizioni millenarie e, al tempo stesso, pioniera di nuove frontiere tecnologiche e produttive”. Cicala ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi anni in tema di infrastrutture, digitalizzazione, semplificazione per le imprese e innovazione tecnologica, ricordando come la Basilicata sia oggi sede di eccellenze nei settori automotive, aerospazio, energie rinnovabili, bioeconomia e intelligenza artificiale.

Il legame con il Giappone è stato uno dei passaggi centrali del messaggio: “Tra Giappone e Basilicata c’è un’affinità profonda: entrambi i nostri territori hanno saputo custodire gelosamente le proprie tradizioni, abbracciando con coraggio l’innovazione”. Nel corso della settimana, lo stand lucano proporrà un fitto programma di incontri e attività, valorizzando turismo, cultura ed enogastronomia. Dai siti UNESCO di Matera ai cinque parchi naturali regionali, fino ai prodotti simbolo come il Peperone Crusco di Senise IGP e il Pane di Matera IGP, la Basilicata si presenterà non solo come destinazione turistica, ma come partner ideale per investimenti e collaborazioni.

Agli imprenditori giapponesi, Cicala ha rivolto un invito speciale: “Venite a scoprire la Basilicata non solo come luogo da visitare, ma come esperienza di vita. Un territorio dove investire, creare partnership e costruire insieme progetti innovativi”. L’assessore, infine, ha ringraziato la Giunta regionale, la Direzione Attività Produttive, la Direzione Ambiente, l’APT Basilicata e Sviluppo Basilicata per il lavoro svolto, ribadendo che questa tappa a Osaka rappresenta un punto di partenza: “Insieme stiamo scrivendo una nuova pagina per la nostra regione. Una pagina che parla di coraggio, visione e capacità di sognare in grande”.

