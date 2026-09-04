Ex Ilva, Urso “Commissari stanno valutando la cordata italiana”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - La cordata italiana interessata all'acquisto dell'ex Ilva "ha presentato una manifestazione di interesse come altri e i commissari la stanno valutando, avendo fissato peraltro un limite per la presentazione di quello che sarà poi il piano industriale, la proposta vincolante. Abbiamo convocato i sindacati e le altre rappresentanze, Gli enti locali, E le imprese in una full immersion martedì prossimo a Palazzo Chigi". Così il ministro dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Teha di Cernobbio. trl/ads/mca3