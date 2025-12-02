GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno occupato l’autostrada A10 entrando dal casello di Genova Aeroporto con il traffico ancora aperto. Nessuna resistenza da parte delle forze dell’ordine. Momenti di tensione con un camionista in rotta di collisione con i manifestanti. Con la pala meccanica della fabbrica, i lavoratori sono diretti al ponte San Giorgio e al casello di Genova Ovest. La città è di fatto tagliata in due.

Il corteo dei lavoratori delle industrie genovesi (ex Ilva, Ansaldo Energia e Fincantieri) ha raggiunto poi il ponte San Giorgio, il viadotto dell’autostrada A10 costruito al posto del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018. È la prima volta che accade nella storia della città. In questo luogo simbolico i manifestanti si sono fermati, restando in presidio con la pala meccanica dell’acciaieria. La mobilitazione era partita ieri con il blocco stradale a Cornigliano. Stamattina in assemblea la decisione di spostarsi all’aeroporto Cristoforo Colombo. Poi, dopo fallito il tentativo di occupare il terminal, gli operai si sono messi in marcia verso il casello autostradale, facendo irruzione sulla carreggiata. La A10 è chiusa in entrambe le direzioni tra i caselli di Genova Ovest e Genova Prà e tutte le principali vie di comunicazione stradali tra levante e ponente ligure sono ostruite.

