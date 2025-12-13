Home Video News Mezzogiorno Ex Ilva, Decaro “La decarbonizzazione ha costi, lo Stato deve fare la...
Ex Ilva, Decaro “La decarbonizzazione ha costi, lo Stato deve fare la sua parte”
ROMA (ITALPRESS) - "La decarbonizzazione comporterà un impegno economico importante, credo che lo Stato deve fare la sua parte e si deve occupare di un settore strategico". Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine di Atreju. "La decarbonizzazione comporterà l'abbattimento dell'inquinamento ma anche una riduzione dei posti di lavoro - osserva -, bisognerà preoccuparsi di attrarre nuovi investimenti per mantenere i livelli occupazionali". xb1/sat/mca3