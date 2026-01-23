Ex Ilva, Bucci “Vogliamo fabbrica di livello mondiale”

GENOVA (ITALPRESS) - "Noi vogliamo che lo stabilimento continui a lavorare, ma soprattutto continui a crescere. Ci sono tutte le potenzialità qui per poter fare un discorso importante, soprattutto con i nuovi investitori non appena avremo la possibilità di parlare con loro, per costruire qualcosa di importante non solo a livello italiano, ma anche a livello mondiale". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parlando dell'ex Ilva a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento di Cornigliano. xa8/tvi/gtr