Ex Ilva, Bombardieri “Ognuno si assuma la propria responsabilità”

MILANO (ITALPRESS) - Sulle sorti dell'ex Ilva "siamo molto preoccupati. Lo diciamo da tempo: è un impianto che rischia di chiudere e bisogna dirlo in modo chiaro affinché ognuno si assuma la propria responsabilità". Lo ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a margine della tappa milanese del Tour UIL-FPL con le RSU elette alla domanda sullo sciopero nazionale sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. "Continuiamo a sostenere la necessità di un intervento dello Stato per rilanciare quello stabilimento e per superare spesso i conflitti all'interno delle istituzioni dello Stato - ha aggiunto - Crediamo che sia finalmente arrivata l'ora che il Governo e il Ministro faccia chiarezza sulle sorti dell'Ilva". xb8/pc/mca2