BARI (ITALPRESS) – La Nuova Fiera del Levante di Bari si prepara ad ospitare, da giovedì 30 gennaio a sabato 1 febbraio 2025, Evolio Expo, la fiera internazionale B2B organizzata da Senaf che ha l’obiettivo di fare cultura su tutta la filiera dell’olio Evo e di creare importanti occasioni di business. Un evento dal forte respiro internazionale grazie alla presenza di ben 22 buyer esteri provenienti dai Paesi strategici per il settore, tra cui Usa (primo Paese importatore), Australia, Danimarca, Germania, Messico, Monaco, Paesi Bassi e Tunisia.

Evolio Expo, sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall’Associazione Nazionale Città dell’OIio, si propone così come punto d’incontro tra le eccellenze italiane e i mercati globali, favorendo lo scambio di competenze e il networking, elementi fondamentali per consolidare il ruolo dell’olio Evo italiano nel panorama nazionale e mondiale. In questa direzione, la fiera offre agli espositori l’opportunità di incontrare delegazioni di buyer provenienti da Paesi europei ed extraeuropei attraverso un programma strutturato di matching e incontri d’affari one-to-one, creando un’occasione unica per stabilire contatti diretti con nuovi potenziali clienti e sviluppare una rete di distributori e importatori esteri.

Oltre alla presenza di acquirenti professionali italiani ed esteri, 161 espositori e 20 associazioni, enti e istituzioni, durante i tre giorni si svolgeranno ben 100 tra convegni e talk, corsi di formazione, panel test, aree dimostrative, corsi di assaggio di olio Evo, degustazioni, masterclass, laboratori, che coinvolgono associazioni, istituzioni, espositori e visitatori.

Entrando nel dettaglio del programma, tra i tanti eventi sul fronte dell’internazionalizzazione il 31 gennaio l’IEF Forum Italiano dell’Export, in collaborazione con Nuova Fiera del Levante, organizza il convegno “L’Agricoltura del Made in Italy, le opportunità per “Extra Vergine Italiano” di confrontarsi su Mercati Internazionali. Dalla Terra al Mercato con Controllo, Qualità e Competenza”. Un momento di confronto per operatori del settore, istituzioni e professionisti grazie alla presenza delle delegazioni di buyer internazionali.

Nell’area convegni della Regione Puglia, coordinata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nella tre giorni di Evolio Expo si alterneranno esperti e ospiti di rilievo, come il primo ricercatore CNR e Divulgatore scientifico Mario Tozzi, il Fondatore della neurobiologia vegetale, scienziato e divulgatore Stefano Mancuso e Michele Monopoli, agricoltore e influencer. In programma anche focus tecnici come l’incontro dedicato giovedì 30 ai “Nuovi Bandi del CSR 2023/2027 per le filiere agricole pugliesi. Contributi per nuovi impianti di olivo, ciliegio, uva da tavola ed agrumi” e un convegno dal titolo “La Formazione Professionalizzante per l’innovazione della filiera olivicola olearia” che venerdì 31 gennaio proverà a fare il punto sulle figure professionali richieste dalla filiera olivicola.

Oltre a questi incontri, Evolio Expo propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati a esplorare le molteplici dimensioni del settore olivicolo-oleario.

AMAP – Regione Marche e la rivista “Olivo e Olio” presentano la mostra “OIi Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana”, durante la quale i visitatori della fiera saranno accompagnati in un percorso virtuale, da nord a sud, fino alle isole, alla scoperta del ricco patrimonio di biodiversità olivicola italiana. Verranno descritte le varietà autoctone, i territori e gli oli monovarietali, con cenni di storia, cultura, tradizioni, piante monumentali, ricette tipiche. Si incontreranno virtualmente, attraverso le bottiglie, i produttori di oli di eccellenza selezionati da AMAP in occasione della 22° Rassegna Nazionale degli oli monovarietali.

Tra le novità di Evolio Expo spicca il nuovo spazio dedicato all’Oleoteca a cura di Olio Officina, che ospita durante i tre giorni della fiera un ciclo di incontri volto a esplorare i vari aspetti del settore oleario, dalla valorizzazione territoriale e la sostenibilità all’innovazione nel design e al ruolo crescente delle donne nell’industria, offrendo momenti di formazione e confronto con esperti, produttori e professionisti.

La manifestazione, inoltre, sarà dotata di un’area attrezzata in cui, durante i tre giorni, si terranno seminari, convegni e talk sulla qualità e controllo del prodotto assieme a Enti, Associazioni e Istituzioni, sulla conoscenza e storia del prodotto (IGP, DOP, Terroir, Cultivar, Monovarietali e PAC) e anche sulla sostenibilità, Evo-health e lo stato dell’arte della distribuzione nella GDO.

L’ultima tematica sarà oggetto del convegno “IL MERCATO DELL’OLIO D’OLIVA – Tendenze, consumi e strategie per il futuro” organizzato dalle riviste MarkUp e GDO Week, del gruppo editoriale Tecniche Nuove. Attraverso analisi di mercato, approfondimenti sul ruolo strategico della GDO e una tavola rotonda con esperti del settore, il convegno esplora temi cruciali come la valorizzazione della categoria sugli scaffali, la sostenibilità, la tracciabilità e il futuro delle private label e dei prodotti premium.

Evolio Expo può anche contare sull’importante collaborazione dell’Assessorato regionale al Turismo/ Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che portano il proprio contributo attraverso un programma articolato su tre macro-temi – affrontati uno per ciascun giorno della manifestazione sotto forma di talk – per esplorare il profondo legame tra olio, ambiente, salute e turismo.

Nel dettaglio, durante il talk “TURISMO DELL’OLIO. Dalla teoria alla pratica”, Roberta Garibaldi, Professoressa di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo, presenterà i dati del Rapporto sul Turismo Enogastronomico, esplorando l’oleoturismo in Italia e in Puglia, mentre altri relatori si concentreranno sulle esperienze oleoturistiche e sull’aspetto antropologico che lega il viaggio all’olio.

Con il talk “OLIO E SALUTE. L’Olio Evo, farmaco naturale per una sana alimentazione e una buona comunicazione” il focus si sposta sulle proprietà salutistiche dell’Olio Evo, protagonista della dieta mediterranea e riconosciuto per i suoi benefici nutraceutici e preventivi.

Il terzo talk “OLIO, AMBIENTE, PAESAGGIO ED IDENTITA'” sottolinea invece il ruolo del paesaggio olivicolo come risorsa identitaria, culturale e turistica. Grazie al legame tra settore agroalimentare e turismo, gli oliveti rappresentano non solo il cuore della produzione agricola, ma anche uno straordinario patrimonio paesaggistico, storico e culturale.

Oltre a questi macro-temi, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio è anche promotrice di corsi di assaggio, masterclass e laboratori dedicati all’Olio Evo, all’interno di spazi dedicati come l’area Show cooking Elaioteca. Questi momenti formativi, condotti da capi panel delle massime organizzazioni italiane, saranno rivolti a visitatori, ristoratori e buyer internazionali, avvicinandoli alla filiera olivicolo-olearia e alle sue eccellenze.

“Evolio Expo è una fiera di settore importante dedicata ad un prodotto che non solo è eccellenza internazionale ma rappresenta una importante risorsa per la nostra nazione. – dichiara Gaetano Frulli, Presidente di Nuova Fiera del Levante – Lo abbiamo voluto fortemente e puntiamo a far diventare questa fiera B2B un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Erano anni che si parlava di fare un evento come questo, che valorizzasse l’olio extravergine d’oliva. Finalmente ci siamo riusciti con la collaborazione dell’assessorato all’agricoltura della Regione Puglia e già quest’anno abbiamo numerosi rappresentanti esteri che verranno qui per creare matching con le nostre aziende.”

“A Evolio Expo avremo la possibilità di spiegare il valore non solo economico e sociale ma anche culturale e di tutela per la salute che l’olio extravergine d’oliva possiede. – dichiara Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia – Lo faremo in un contesto che darà spazio agli imprenditori del nostro territorio che potranno incontrare 22 buyer qualificati provenienti da Usa, Australia e una serie di paesi europei e del Mediterraneo, e che terrà insieme istituzioni, enti locali e di ricerca, esperti di comunicazione e influencer, pronti a spiegare e raccontare quali strategie, soluzioni e prospettive ha l’olio extravergine d’oliva non solo nel panorama italiano e internazionalè.

‘L’apertura della fiera Evolio Expo a Bari è un’occasione imperdibile per celebrare il legame indissolubile tra la Puglia e il suo olio d’oliva, un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio. – sottolinea Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia – Il turismo enogastronomico, in continua crescita, rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici. Con eventi come questo, rafforziamo il nostro impegno, come Regione Puglia, nella sinergia tra assessorati, a promuovere una Puglia autentica e innovativa, a valorizzare la nostra filiera di imprese, con l’obiettivo di costruire una destinazione sempre più internazionale e attrattiva”.

‘Evolio Expo rappresenta un momento importante per tutta la filiera olivicola – olearia italiana. -afferma Ivo Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e di Senaf – Questa prima edizione nasce con l’obiettivo di celebrare l’eccellenza dell’olio Evo e di creare un’occasione unica di confronto tra produttori, istituzioni, buyer internazionali ed esperti del settore. E’ una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro patrimonio approfondendo temi chiave come sostenibilità, qualità e innovazione, e rafforzare il posizionamento del nostro Paese come uno dei principali protagonisti a livello globale.’

– Foto: Ufficio stampa Foera del Levante –

(ITALPRESS).