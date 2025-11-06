Evasione fiscale e riciclaggio, a Caltanissetta sequestrati beni per mezzo mln

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di due soggetti indagati rispettivamente per reati tributari e riciclaggio. Le investigazioni, condotte dai militari del Gruppo di Gela, sono scaturite da un'approfondita analisi della contabilità di una società operante nel settore della meccanica generale, che ha evidenziato gravi irregolarità fiscali e contabili. Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che il legale rappresentante dell'impresa si è sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo così il reato di "omessa dichiarazione". tvi/mca2 Fonte video: Guardia di Finanza