Eurozona, cala il tasso di risparmio delle famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Scende il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona. E' quanto emerge dalla prima pubblicazione dei conti trimestrali di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, secondo cui nel terzo trimestre del 2025 la percentuale è scesa dal 15,4 al 15,1%, un calo attribuito al fatto che i consumi sono aumentati a un ritmo più rapido rispetto al reddito disponibile lordo. È invece rimasto stabile al 9% il tasso di investimento delle famiglie, con gli investimenti fissi lordi cresciuti di fatto allo stesso ritmo del reddito disponibile. Sempre secondo l'analisi di Eurostat, nel terzo trimestre dello scorso anno la quota di utili delle imprese - società non finanziarie - nell'area dell'euro è leggermente diminuita, mentre è in lieve salita il tasso di investimento, passato dal 21,6 al 21,7%. /gtr