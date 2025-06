SAN MARINO (ITALPRESS) – San Marino si aggiunge alla lista dei Paesi che chiedono chiarezza sul meccanismo di voto, sia per quanto concerne il televoto che le giurie di Eurovision Song Contest. Parlando a San Marino RTV durante il programma “Viceversa”, che ha analizzato la partecipazione sammarinese ad Eurovision 2025, il direttore generale dell’emittente Roberto Sergio ha affermato: “Il meccanismo non funziona. Non funziona da un lato perché il televoto evidentemente ha dei condizionamenti che vanno oltre quello che è la canzone ascoltata. Ripeto, ci sono degli zero, piuttosto che dei numeri incredibili, che non vengono assegnati per la qualità della performance della canzone, ma per i più svariati motivi”. A queste parole si aggiungono quelle del segretario di Stato al Turismo e Informazione Federico Pedini Amati: “Quello che vorremmo dire all’EBU è che non vorremmo continuare a essere penalizzati solo perché siamo un piccolo Stato. Questo non è giusto. Noi ci prepariamo, portiamo artisti di altissimo livello. Siamo uno Stato al pari dei più grandi Stati”. (ITALPRESS).

foto IPA