Eurovision, per Lucio Corsi primo appuntamento il 13 maggio

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la pubblicazione del “running order“, l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due Semifinali di Basilea 2025, appena diffuso da Ebu e SRG SSR (il servizio pubblico svizzero), lo “show dei record” può ufficialmente partire.

Gli artisti intanto hanno iniziato a “scaldare la voce” nei pre-party che si svolgono nelle diverse nazioni e capitali europee, da Amsterdam a Londra, da Copenaghen a Madrid: e proprio nella capitale spagnola, il 19 aprile, si esibirà Lucio Corsi “respirando” così aria di Eurovision. Dallo scorso anno i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno acquisito l’opportunità di esibirsi dal vivo – fuori concorso, essendo già qualificate – già durante le semifinali.

E Lucio Corsi lo farà nella prima semifinale, quella del 13 maggio, portando all’attenzione di milioni di telespettatori la sua “Volevo essere un duro“. Ad aprire la serata di martedì 13 maggio sarà l’Islanda, con il duo dei VÆB e la loro energica Róa. In posizione numero 4 ci sarà l’Estonia di Tommy Cash, ormai una vecchia conoscenza del pubblico italiano.

Il momento più atteso sarà l’esibizione di Lucio Corsi che farà il suo esordio alla St Jakobshalle tra la canzone del Belgio e quella dell’Azerbaigian: Gabry Ponte (in gara in rappresentanza di San Marino) si esibirà in posizione numero 11 con “Tutta l’Italia“. Sarà Cipro a chiudere la parata delle canzoni della prima semifinale.

La seconda semifinale, giovedì 15 maggio, sarà aperta dall’Australia e chiusa dalla provocante Erika Vikman in rappresentanza della Finlandia. Il running order della finale si conoscerà invece nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio: solo la Svizzera ha già estratto la sua posizione per la finale (19). Le due Semifinali andranno in onda martedì 13 e giovedì 15 maggio in prima serata su Rai 2 e Rai Play oltre a essere trasmesse su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre.

La Finale invece andrà in onda sabato 17 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 (per il decimo anno consecutivo) oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A condurre la trasmissione televisiva la nuova coppia formata dalla “new entry” BigMama, artista poliedrica, e dal “veterano” Gabriele Corsi (alla sua quinta partecipazione) mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. L’edizione internazionale del 69° Eurovision Song Contest sarà condotta da Sandra Studer e Hazel Brugger, a cui si aggiungerà la “nostra” Michelle Hunziker per la finale.

In totale saranno presenti a Basilea 37 Paesi, con il ritorno del Montenegro e l’assenza della Moldavia: ventisei i cantanti solisti (tredici donne, tredici uomini), tre i duetti (uno maschile, due misti), sette gruppi (uno misto, due femminili e quattro maschili) e un DJ, Gabry Ponte. La Hunziker sarà infine la prima conduttrice ad aver presentato Sanremo (nel 2007 e nel 2018) e poi una edizione dell’Eurovision al di fuori dell’Italia.

