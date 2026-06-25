Eurostat premia gli studenti vincitori della European Statistics Competition 2026, c’è anche l’Itlaia

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Eurostat ha annunciato i vincitori della European Statistics Competition 2026, il concorso europeo di alfabetizzazione statistica rivolto agli studenti. I risultati della nona edizione, relativa all’anno scolastico 2025-2026, sono stati resi noti durante la cerimonia di premiazione a Sofia, in Bulgaria. Alla competizione hanno partecipato quasi 29 mila studenti di 22 Paesi dell’Unione europea, il numero più alto registrato dall’avvio dell’iniziativa. Dopo la fase nazionale, le squadre vincitrici dei Paesi partecipanti hanno avuto accesso alla finale europea, nella quale è stato chiesto loro di realizzare un video di due minuti per presentare un ritratto statistico del proprio Paese, utilizzando dati ufficiali e mostrando come le statistiche possano contribuire a superare pregiudizi e stereotipi nazionali.

La giuria internazionale ha valutato 74 lavori e selezionato i cinque migliori video in due categorie di età: 14-16 anni e 16-18 anni. Nella prima categoria il primo premio è andato al team STATRUN di Cipro, seguito dai team EVJ della Slovacchia e DATAOUT della Romania. Nella categoria 16-18 anni si è imposto il team STARTS della Grecia, davanti a OBCHODKARI della Slovacchia e ANOVA di Cipro. Tra i migliori cinque anche l’Italia, con il team BLUESHRIMP, quarto classificato nella categoria 16-18 anni.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).