Europei scherma, un argento e due bronzi Italia dopo due giorni

GENOVA (ITALPRESS) - Un argento e due bronzi rappresentano il bilancio azzurro dopo i primi due giorni agli Europei di scherma di Genova. Nella giornata inaugurale è toccato alla fiorettista Martina Batini salire sul gradino più basso del podio dopo che in precedenza erano state eliminate due big come Arianna Errigo ed Alice Volpi. Nella seconda giornata, protagonista la spada azzurra con Matteo Galassi e Andrea Santarelli. Il giovane romagnolo cede solo in finale all’ucraino Svichkar ma la standing ovation del pubblico di Genova è stata tutta per lui, con al collo un argento continentale che luccica, tra i "grandi", lui che è ancora un Under 20, e ha dimostrato d'essere all'altezza dei giganti della specialità. Santarelli, invece, ha perso il derby in semifinale con Galassi ma torna sul podio continentale a livello individuale a sei anni di distanza dall'argento di Düsseldorf nel 2019. (Fonte video: Federscherma) gm/azn