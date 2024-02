ROMA (ITALPRESS) – L’obiettivo Parigi passa per Parigi. Dal 5 al 10 marzo, quando mancheranno sei mesi alle Paralimpiadi, la scherma in carrozzina azzurra farà tappa nella capitale francese per affrontare i Campionati Europei Paralimpici 2024. Dopo i successi del Mondiale dello scorso ottobre Terni, chiuso con 12 medaglie e il secondo posto nella classifica iridata per Nazioni, l’Italia va a caccia di nuovi importanti traguardi e, in molti casi, di punti preziosi per la Qualifica ai Giochi Paralimpici. La spedizione azzurra agli Europei di Parigi 2024 sarà composta da 17 atleti, convocati dal coordinatore del settore paralimpico della Fis, Dino Meglio, e dai commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola. A guidare la pattuglia femminile sarà la campionessa del mondo Bebe Vio Grandis, che tornerà anche sulle pedane continentali dopo esser stata costretta a saltare gli ultimi Europei di Varsavia 2022 e parteciperà sia alla gara individuale di fioretto categoria B che alla competizione a squadre. Con lei ci saranno Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e sciabola), Consuelo Nora (categoria C, fioretto e spada), Rossana Pasquino (categoria B, spada e sciabola) e la capitana Loredana Trigilia (categoria A, fioretto e sciabola). Nove gli azzurri impegnati nelle gare maschili: prescelti il campione mondiale in carica Emanuele Lambertini (categoria A, fioretto e spada), Matteo Betti (categoria A, fioretto e spada), Marco Cima (categoria B, fioretto), Matteo Dei Rossi (categoria A, spada e sciabola), Edoardo Giordan (categoria A, spada e sciabola), Michele Massa (categoria B, fioretto e spada), Gianmarco Paolucci (categoria B, spada e sciabola), l’altro iridato e campione europeo uscente Leonardo Rigo (categoria C, fioretto e spada) e William Russo (categoria C, fioretto e spada). A Parigi, dove sarà presente anche il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, rivestirà il ruolo di Capo delegazione azzurro il consigliere federale Alberto Ancarani. Al fianco del coordinatore del settore Meglio e dei ct Ciari, Martinelli e Vanni, lavoreranno a supporto degli atleti i tecnici Antonio Iannaccone (spada) e Antongiulio Stella (sciabola), lo sparring Alessandro Paroli (fioretto), il medico Gianvito Rapisarda, il fisioterapista Christian Lorenzini, il preparatore atletico Giuseppe Cerqua, l’armiere Stefano Formenti e Guya Standoli per la segreteria Fis. Gli arbitri italiani in Francia saranno Rossella Salaris e Alessia Tognolli. L’Europeo Paralimpico, sulle pedane della venue “Halle Georges Carpentier”, si dipanerà in sei giornate di gare (dal 5 al 10 marzo) mettendo in palio 22 titoli continentali (16 individuali e sei a squadre), e tornerà a un anno e mezzo di distanza dall’ultima edizione di Varsavia, dove l’Italia conquistò 15 medaglie, di cui due d’oro (con Leonardo Rigo nel fioretto e il team di sciabola maschile).

