PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, commenta con grande soddisfazione per le 15 medaglie azzurre agli Europei Paralimpici Parigi 2024. “Un bilancio estremamente positivo. Abbiamo eguagliato il numero di medaglie dell’ultima edizione di Varsavia e in questi 15 podi mi piace sottolineare che i due successi, entrambi di Rossana Pasquino, sono arrivati in specialità che rientrano nel programma dei Giochi Paralimpici. Importante anche il primo argento della spada, che inseguiva da tempo questo grande risultato. Dispiace per il ritiro, opportuno, di Bebe, che ha avuto la giusta cautela per non correre rischi in prospettiva Paralimpiadi. Ma l’eccellente risultato finale che emerge da questa spedizione è la testimonianza dell’ottimo lavoro fatto dai nostri tecnici e da tutto lo staff”, ha evidenziato il presidente federale presente in tutta la settimana alla Halle Georges Carpentier della capitale francese. “Ancor più bello delle medaglie è il clima che si respira nella nostra Nazionale paralimpica, sempre straordinario, fatto di coesione, amicizia e supporto reciproco. Un grande gruppo – ha chiosato Azzi -. Ora il rush finale verso i Giochi di Parigi: siamo incanalati verso un numero di qualificati che potrebbe essere da record, dunque adesso tutto sull’ultima tappa di Coppa del Mondo per coronare anche questo obiettivo”.

