ROMA (ITALPRESS) – I campionati europei assoluti di scherma 2023, valevoli per la qualifica olimpica a Parigi 2024, si svolgeranno in due atti e in altrettante diverse sedi: le gare individuali a Plovdiv, in Bulgaria, dal 16 al 18 giugno, e le prove a squadre a Cracovia, in Polonia, nell’ambito dei Giochi Europei multi-disciplinari con competizioni per team previste il 28, 29 e 30 giugno. Nell’ambito della kermesse continentale organizzata dal comitato olimpico europeo in terra polacca, ovviamente, resteranno nel programma anche le sei gare individuali, che verranno disputare dal 25 al 27 giugno, ma queste ultime non metteranno in palio punti per la qualifica olimpica.

La decisione è stata ufficializzata oggi dalla Confederazione Europea di Scherma, dopo giorni di confronti e riflessioni. Tale rimodulazione del calendario nasce dal fatto che la FIE (la Federazione Internazionale di Scherma), in attuazione delle raccomandazioni del CIO recepite dal Congresso a larga maggioranza, dà diritto di partecipazione, senza bandiera del proprio Paese nè squadra (dunque soltanto alle gare individuali), anche agli atleti di nazionalità russa e bielorussa riconosciuti come neutrali e non militari.

Pertanto, dinanzi al diniego dei visti per tali tiratori da parte della Polonia, che ospita i Giochi Europei, la FIE ha chiesto e ottenuto all’EFC (la Confederazione Europea di Scherma) l’organizzazione di una competizione continentale ad hoc esclusivamente individuale, valida per la qualifica olimpica, che andrà appunto di scena a Plovdiv nel weekend del 16, 17 e 18 giugno. Successivamente, dal 25 al 30 giugno, la scherma del Vecchio Continente disputerà regolarmente, come da calendario iniziale, i Giochi Europei di Cracovia dove però soltanto le prove a squadre, negli ultimi tre giorni del programma, metteranno in palio i punti per Parigi 2024. La necessità che ha mosso questa “modifica last minute” è dovuta al fatto che nel mese di giugno si disputeranno tutti i Campionati continentali, e in vista del Mondiale di luglio a Milano, ai fini dei ranking internazionali, sarebbe stato iniquo e penalizzante per gli schermidori europei arrivare all’appuntamento iridato avendo disputato una competizione – così importante – in meno.

Riguardo l’imminente kermesse prevista tra due settimane in Bulgaria, la Confederazione Europea di Scherma presieduta da Giorgio Scarso, che nell’organizzazione sarà supportata dalla FIE, ha comunicato che “Direttore tecnico e Segretario generale dell’EFC sono a lavoro per predisporre e pubblicare quanto prima calendario delle gare e dettagli su questo ulteriore evento”. E’ dunque così delineato lo scenario, complesso ma adesso definitivo, in cui la scherma italiana si appresta a vivere questo tour de force continentale, tra Plovdiv e Cracovia, a caccia di punti importantissimi per la Qualifica ai Giochi Olimpici parigini del prossimo anno.

