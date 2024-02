NAPOLI (ITALPRESS) – E’ magico per l’Italia, con ben quattro medaglie conquistate di cui due d’oro, l’inizio dei Campionati Europei Cadetti e Giovani “Napoli 2024”: nella prima giornata dedicata agli Under 17, gli azzurrini conquistano un doppio titolo continentale con i trionfi dello spadista Michele Queiroli e della sciabolatrice Vittoria Mocci, nella stessa gara in cui è bronzo Francesca Romana Lentini, e brilla anche il bronzo della fiorettista Mariavittoria Elvira Berretta.

Sulle pedane del “PalaVesuvio”, in un giovedì arricchito da un’emozionante e apprezzata cerimonia inaugurale, alla presenza – tra gli altri – del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell’olimpionica Elisa Di Francisca, è stato subito spettacolo azzurrino.

Nella spada maschile Michele Queiroli ha conquistato l’oro ribaltando, con un entusiasmante percorso nell’eliminazione diretta, un inizio di giornata non semplice (tre vittorie e altrettante sconfitte nella fase a gironi). Lo spadista della Mangiarotti Milano ha eliminato, in sequenza, l’austriaco Abramov (15-8), il ceco Waller (15-9), l’ucraino Gula (15-14) e l’ungherese Kelemen (15-6).

Queiroli è entrato in zona medaglia battendo nel derby dei quarti Ettore Leporati (15-10), alla fine 5° classificato, in un assalto concluso con uno splendido abbraccio tra i due azzurrini. Michele in semifinale ha poi superato il francese Mitrail con un netto 15-8. In finale l’ultimo capolavoro, con il successo sul britannico Sunder Rajan per 15-13 e l’Inno di Mameli in suo onore. Detto dell’ottima prova e del 5° posto di Ettore Leporati, hanno chiuso 21° Nicolò Sonnessa e 83° Federico Varone.

Apoteosi italiana nella sciabola femminile con l’oro Vittoria Mocci e il bronzo di Francesca Romana Lentini. Vittoria Mocci, testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi, ha continuato il suo cammino esaltante battendo la tedesca Kloska (15-8) e la britannica Sezille (15-12). Il successo sulla greca Kourousi (15-13) nell’assalto dei quarti ha dato alla sciabolatrice dell’Accademia Musumeci Greco di Roma la certezza del podio al primo anno da “cadetta”. Parallelamente, in volo anche Francesca Romana Lentini: 21^ dopo i gironi, l’atleta del Club Scherma Roma si è imposta sulla francese Cayre (15-10), sull’ucraina Shchepkina (15-7) e sull’ungherese Racz (15-11).

La medaglia è arrivata grazie alla vittoria all’ultima stoccata, per 15-14, sulla rumena Covaliu.

Si è arrivati così a uno splendido derby azzurrino di semifinale vinto in rimonta da Mocci su Lentini (bronzo) al fotofinish, con il risultato di 15-14. Spettacolare anche la finale in cui Vittoria Mocci ha superato con il punteggio di 15-11 l’ungherese Dorottya Csonka vincendo così il titolo europeo. Ai piedi del podio dopo una prestazione importante Benedetta Stangoni, 6^ classificata a seguito della sconfitta contro l’ungherese Csonka (15-8). Ha concluso 24^ Diletta Fusetti.

Nel fioretto femminile brilla l’argento di Mariavittoria Elvira Berretta. Dopo un en plein di vittorie nella fase a gironi, la fiorettista del Frascati Scherma ha superato – una dopo l’altra – l’israeliana Saban (15-5), la turca Gulisik (15-3) e l’altra portacolori di Israele, Kuritzky (15-3). La certezza del podio per Berretta è arrivata con il successo per 15-11 sulla rumena Adoch. In semifinale Mariavittoria ha sconfitto la polacca Kus 15-11 dopo un match vibrante, sempre condotto prima di una rimonta dell’avversaria, a cui l’azzurrina ha risposto con una grande prestazione finale.

Nell’ultimo atto la sfida con l’ungherese Anna Kollar: Berretta ha rincorso e quasi recuperato il match, arrendendosi solo sui titoli di coda per 15-13. Si sono fermate agli ottavi di finale Maria Elisa Fattori (11^) e Ludovica Franzoni (14^). Stop nel tabellone da 32 per Vittoria Riva (17^ classificata).

Italia dunque subito in testa al Medagliere e domani l’Europeo giovanile Napoli 2024 prosegue con le gare individuali Under 17 di spada femminile, fioretto maschile e sciabola maschile.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]