Europei femminili di volley, l’Italia batte la Svezia e va in semifinale

IPA87762117 - GOTHENBURG, SWEDEN 20260823.Sweden's Elma Olofsson (8) and Anna Haak (10) in action against Italy's Myriam Fatime Sylla (17) and Paola Ogechi Egonu (18) during the women's EuroVolley 2026 European Championship pool D match between Sweden and Italy at Scandinavium arena in Gothenburg, Sweden, on Aug. 21, 2026..Photo: Adam Ihse / TT / Code 9200

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – L’Italvolley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli Europei. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. L’Italia, che aveva già battuto le scandinave durante la fase a gironi a Goteborg, centra dunque la settima vittoria in sette partite e sabato affronterà a Istanbul una fra Polonia e Olanda, quarto in programma nella giornata di domani.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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