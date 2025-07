Europei di Pentathlon, argento per gli azzurri nella staffetta mista

ROMA (ITALPRESS) – Valentina Martinescu (Junior Asti) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) hanno conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei Senior di Pentathlon Moderno, in corso a Madrid. I due giovani pentatleti azzurri, 21 anni Martinescu e 20 anni Bovenzi, hanno condotto una bellissima gara in rimonta, terminando al comando dopo il nuoto e chiudendo la prova di laser run alle spalle soltanto della coppia ungherese, che ha conquistato l’oro. Bronzo per la Francia.

– Foto Ufficio stampa Fipm –

