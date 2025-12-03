LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – La seconda giornata agli Europei in vasca corta di Lublino si chiude con la vittoria della medaglia d’oro della staffetta 4×50 mista mixed che si conferma regina d’Europa due anni dopo l’oro di Otopeni 2023. Gara impeccabile di tutti gli azzurri, a lanciare la staffetta è stato il debuttante Francesco Lazzari che in 22″88 ha chiuso in prima posizione. Simone Cerasuolo ha mantenuto la vetta (25″67), Silvia Di Pietro (24″62) ha mantenuto il passo dell’Olanda. Decisivo, dunque, il controsorpasso che porta la firma di Sara Curtis (22″92). Seconda posizione per l’Olanda, terza la Polonia. “Mi sono detta che avrei ripreso l’olandese e così è stato. Alla fine ce l’ho fatta. Io adoro le staffette: mi piace l’atmosfera che si vive quando si gareggia tutti insieme”, ha dichiarato Curtis. Silvia Di Pietro inoltre ha chiuso in ottava posizione nei 50 farfalla, vinti dalla danese Martine Damborg in 24″61. “Mi dispiace per questa controprestazione, sono mortificata perché vivo ogni gara come se fosse l’ultima – ha ribadito al termine della gara -. Ho rovinato una finale con tanti errori: ci tenevo ed ero convinta di poter lottare per una medaglia”.

Giornata da dimenticare per la rana maschile, con il campione del mondo dei 50 in vasca lunga Simone Cerasuolo e il campione olimpico e primatista italiano (55″63) Nicolò Martinenghi che chiudono al quarto e al settimo posto la finale dei 100. “Ho provato a dare tutto quello che avevo, pur sapendo di non essere al meglio – ha spiegato Martinenghi -. Ho commesso vari errori e li ho pagati. Simone Cerasuolo meritava il podio: è stato bravissimo”.

Lorenzo Mora è quinto nei 200 dorso, Alessandra Mao e Maria Chiara Mascolo non si sono invece qualificate per la finale dei 200m stile libero. Eliminato anche Carlos D’Ambrosio che non va oltre il quattordicesimo tempo. Mancano l’accesso alla finale dei 100 misti Costanza Cocconcelli e Anita Gastaldi. Domani la terza giornata, al mattino le batterie mentre nella sessione serale spazio ad altre sei finali.

