RIVA DEL GARDA (ITALPRESS) – Agli Europei di Triathlon Cross Junior, in corso a Riva del Garda, in Trentino, gli Junior azzurri salgono sui sei gradini del podio disponibili conquistando le sei medaglie di specialità di Triathlon Cross.

Nella gara uomini è Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto) con il tempo di 53:50 a diventare il nuovo campione europeo Junior di Triathlon Cross davanti agli altri azzurri Simeone Romano (Cuneo 1198) e Manuel Cossu (Fuel Triathlon). Nicolò Galli (Zerotriuno Triathlon Team Como) è arrivato ai piedi del podio in quarta posizione e Davide Catalano (SBR3) ha chiuso la top five tutta tricolore.

Nella gara donne ha vinto il titolo di specialità Anna Gazzari (Sai Frecce Bianche) con il tempo di 1:05:41 davanti a Giulia Bergamin (Pol. Team Brianza) e a Silvia Turbiglio (Valdigne Triathlon).

Una giornata dalle tinte decisamente tricolori questa nella spettacolare cornice della città trentina di Riva del Garda che ha ospitato il percorso di 500 m di nuoto, 11.6 km di ciclismo e 3 km di corsa.

– Foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]