ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del taekwondo continua a brillare agli Europei Cadetti, con due atlete, Sofia Frassica e Ludovica Fugazza, che hanno aggiunto altre due medaglie di bronzo al palmarès della squadra italiana. Una dimostrazione di talento e determinazione che è un segno tangibile del livello della nazionale azzurra l’Italia in questa competizione.

Sofia Frassica, già medaglia di bronzo ai mondiali cadetti nella categoria -164cm, ha iniziato il torneo dai sedicesimi ed è stata protagonista di una prestazione convincente. Nonostante sia giunta a un passo dalla finale, l’azzurra ha dimostrato una grande grinta e determinazione: “Mi dispiace non essere arrivata in finale, ma questo risultato mi motiverà a lavorare ancora più duramente per raggiungere il mio obiettivo.”

Ludovica Fugazza, nella categoria -160cm, ha anch’essa contribuito al successo italiano, portando a casa una preziosa medaglia di bronzo. Protagonista di una semifinale avvincente, ha perso di stretta misura per 2 round a 1 contro la numero 2 del ranking, Brkic Sanja.

“Sono contenta del mio approccio a questo torneo, ma non mi accontenterò. Continuerò ad allenarmi duramente per fare ancora meglio”, le parole di Ludovica Fugazza. Oggi cinque atleti italiani entreranno in gara, compreso il campione del mondo in carica, Gabriele Rosato.

– Ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]