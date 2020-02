Dalla terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2020 in corso a Porec, arriva il primo oro per l’Italia. Lo porta in dote Matilde Calvanese che “bissa” il titolo continentale conquistato lo scorso anno a Foggia, confermandosi campionessa europea di fioretto femminile.

La fiorettista jesina, prosegue nella tradizione cittadina, e permette di far risuonare l’inno di Mameli in terra croata alla stoccata del 15-10 con cui in finale supera la russa Darya Malysheva. Per l’Italia è la terza medaglia della spedizione, che si aggiunge all’argento di Simone Mencarelli nella spada maschile under17 ed al bronzo di Gaia Caforio nella spada femminile Cadetti. Matilde Calvanese è giunta sino in cima al podio grazie ad un percorso che l’ha vista vincere dapprima per 15-7 l’assalto contro la belga Heloise Jordens e poi per 15-9 contro la portacolori turca Lal Ertun. Agli ottavi di finale è giunto il derby azzurro contro Margherita Lorenzi, vinto dalla jesina col punteggio di 15-7, che ha proseguito poi superando ai quarti la russa Anastasiia Beznosikova per 15-6 ed in semifinale la britannica Carolina Stutchbury col punteggio di 15-12.

Si ferma invece ai piedi del podio Eleonora Candeago, che esce sconfitta dal match dei quarti di finale contro la portacolori ucraina Olga Sopit col punteggio di 15-12. Stop nel tabellone dei 32 per Carlotta Ferrari che aveva vinto sulla portoghese Marta Carvalho 15-4, ma è stata poi fermata 11-8 dalla russa Darya Malysheva. Nella gara di sciabola maschile Cadetti Emanuele Nardella esce di scena agli ottavi di finale. Il campione europeo 2019, infatti, abdica perché sconfitto 15-14 dal tedesco Colin Heatcock, poi vinicitore finale del titolo. Era stato eliminato invece nel turno dei 32 Edoardo Cantini, superato 15-12 dall’ungherese Konrad Ondrik, mentre si erano fermati al tabellone dei 64 Alessandro Conversi, che ha ceduto alla stoccata del 15-14 contro il francese Remi Garrigue e Leonardo Tocci, battuto dal rumeno Marco Sovar 15-8.

(ITALPRESS).