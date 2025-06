Europei basket femminili, sfuma il sogno dell’Italia: vince il Belgio 66-64

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Non riesce la rimonta delle azzurre nella semifinale degli Europei femminili di basket contro il Belgio. Le campionesse in carica vincono 66-64 e raggiungono la Spagna in finale.

Al “Peace and Friendship Stadium” del Pireo (Atene) l’Italia chiude in vantaggio il primo quarto, ma cala nel secondo periodo (13-23) e fatica anche al ritorno in campo dopo l’intervallo (10-17). Le azzurre a suon di triple però riescono a sgretolare il -14 che chiudeva il terzo quarto, piazzando anche il sorpasso (60-57).

Nel finale però è una tripla di Delaere, con un libero di Linskens, a regalare la finale al Belgio e a condannare all’eliminazione le ragazze di Capobianco. Tredici punti per Cubaj, in doppia cifra anche Zandalasini (11) e Fassina (11). Quindici punti per le star del Belgio, Meesseman e Vanloo.

“Bravissime ragazze. Commoventi. Il futuro è il nostro”, il commento del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci. Delusa Costanza Verona: “È stata una partita tosta. Siamo riusciti a recuperare da -14 contro le campionesse d’Europa in carica. Comunque inutile nasconderci, resta l’amaro in bocca per l’ultima azione offensiva ma adesso testa a domenica perchè l’obiettivo è vincere il bronzo”. Le azzurre infatti torneranno in campo domenica per affrontare la Francia con il terzo gradino del podio in palio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).