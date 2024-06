ROMA (ITALPRESS) – “Il mio grande abbraccio a colei che per la stragrande maggioranza della stampa e della politica di sinistra è un avversario da sconfiggere, da infamare e da abbattere, ma che sarà trionfatrice delle elezioni domenica prossima: evviva Marine Le Pen, evviva l’alleanza col popolo francese che ci aiuterà a riportare un pò di buon senso e un pò di pace nei palazzi che contano”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Roma dove si chiude la campagna elettorale. “Non siamo più soli, dopo 50 anni per la prima volta nella storia del Parlamento Europeo il centrodestra unito può essere maggioranza a Bruxelles”. L’Europa “può cambiare, possiamo andare a governare senza essere complici o alleati dei socialisti, della sinistra o di guerrafondai come Macron che si dovrebbero vergognare dei loro istinti di guerra”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).