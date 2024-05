Europee, Ferri “La difesa comune è ormai una necessità assoluta”

ROMA (ITALPRESS) - "La difesa comune è ormai una necessità assoluta ma non abbiamo come Ue la forza politica per imporla a chi non la vuole". Lo ha detto Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli e candidato di Forza Italia alle elezioni europee, a The Watcher Poll Eu, format di The Watcher Post. Ferri sulle elezioni ha osservato: "Tajani è il più titolato in Italia per fare il presidente della Commissione ma dipenderà da logiche ampie e peserà ovviamente l'asse Francia-Germania. Tuttavia la partita è aperta, il Ppe è forte e deve essere autonomo, formare maggioranze omogenee, guardando ai liberali o ai conservatori. Esiste il rischio di assenteismo alle urne perché si vota di sabato e domenica - ha aggiunto -. Abbiamo fatto bene a utilizzare l'immagine di Berlusconi in campagna elettorale, le sue idee non sono morte". fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)