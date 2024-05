Europee, Cota “Priorità fisco e attenzione ai territori”

MILANO (ITALPRESS) - “Ho scelto Forza Italia perché ritengo che i miei ideali e i miei valori siano oggi rappresentati al meglio: le istanze federaliste, l’attenzione al territorio, le istanze legate ad uno Stato che non consideri l’imprenditore come delinquente, la questione fiscale; questi valori sono portati avanti da Forza Italia”. Così Roberto Cota, candidato di Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano - Elezioni europee 2024” dell’agenzia Italpress. xb1/sat/gsl