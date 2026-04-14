L’European Space Agency trasmette il primo segnale dual-frequency da un satellite europeo in orbita terrestre bassa

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – L’European Space Agency (ESA) ha annunciato su X la trasmissione del primo segnale dual-frequency da un satellite europeo in orbita terrestre bassa (LEO), segnando un passaggio sperimentale nel campo della navigazione satellitare. Il test è stato effettuato tramite il satellite Celeste IOD-1, progettato per dimostrare nuove capacità di trasmissione GNSS.

Secondo quanto dichiarato da ESA, il satellite Celeste IOD-1 ha inviato un messaggio di navigazione utilizzando simultaneamente le bande L e S, configurandosi come il primo segnale dual-frequency trasmesso da un assetto europeo operante in LEO.

Tradizionalmente, i sistemi di navigazione satellitare come Galileo operano in orbita media (MEO), dove è possibile garantire copertura globale e stabilità del segnale. La sperimentazione in orbita bassa introduce un paradigma alternativo, basato su satelliti più vicini alla superficie terrestre.

Il satellite Celeste IOD-1 rientra in una categoria di missioni denominate In-Orbit Demonstration (IOD), finalizzate alla verifica in ambiente reale di nuove tecnologie. In questo contesto, la trasmissione del primo segnale dual-frequency rappresenta un risultato tecnico rilevante per la validazione di architetture di navigazione non convenzionali.

L’impiego combinato delle bande L e S consente, in linea generale, una maggiore resilienza del segnale e una migliore gestione delle interferenze, aspetti centrali nello sviluppo dei sistemi GNSS. Tuttavia, ESA non ha fornito ulteriori dettagli sulle prestazioni o sugli obiettivi operativi specifici del test.

La dimostrazione del primo segnale dual-frequency da LEO si inserisce in un contesto di crescente interesse verso configurazioni ibride o complementari ai sistemi tradizionali. Le orbite basse possono offrire vantaggi in termini di latenza e potenziale intensità del segnale, pur presentando sfide legate alla copertura e alla gestione delle costellazioni.

Nel quadro europeo, l’iniziativa contribuisce ad ampliare il perimetro tecnologico legato alla navigazione satellitare, affiancando le infrastrutture esistenti come Galileo con attività sperimentali orientate all’innovazione.

In assenza di ulteriori informazioni operative, il test condotto da Celeste IOD-1 resta una dimostrazione tecnologica iniziale. La trasmissione del primo segnale dual-frequency da orbita bassa rappresenta comunque un indicatore del percorso di sviluppo in atto nel settore della navigazione spaziale europea.

-Foto IPA Agency-

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