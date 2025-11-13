European Cross-border Platform a Gorizia, Bini “Regioni protagoniste della crescita”

GORIZIA (ITALPRESS) – “Le regioni di confine sono protagoniste nel rafforzare la coesione e la collaborazione tra enti, istituzioni e cittadini in seno all’Europa: Gorizia e il Friuli Venezia Giulia sono onorati di ospitare centinaia di delegati per affrontare due giorni di confronto, dedicati alle esigenze e alle potenzialità delle aree di confine, perfettamente nel clima di cooperazione e apertura che contraddistingue GO!2025, la Capitale europea della cultura condivisa da Gorizia e Nova Gorica”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenuto in delega del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha aperto oggi a Gorizia il meeting annuale dell’European Cross-border Platform (Ecbp), organizzato dal Comitato europeo delle Regioni in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. Rievocando il periodo della pandemia, quando “la chiusura dei confini mise a dura prova i territori transfrontalieri”, l’assessore ha ricordato che “proprio in quei giorni Gorizia e Nova Gorica seppero unire le forze, costruendo qualcosa di grande, fino alla candidatura congiunta a Capitale europea della cultura. È quindi particolarmente significativo che il Comitato delle Regioni abbia scelto di organizzare qui questo importante evento, in una terra che ha saputo fare del confine una ricchezza”. Nel corso dell’incontro, che durerà due giorni, saranno discussi “i recenti sviluppi che influenzeranno la cooperazione transfrontaliera e la programmazione europea 2028-2034”, con la possibilità di “condividere esperienze, nuovi approcci e soluzioni”.

La piattaforma si è aperta con l’Assemblea generale dell’Associazione delle Regioni Europee di Confine (Aebr), di cui il Friuli Venezia Giulia è membro dal 2020, e si concluderà domani con il meeting del Gruppo di lavoro dei Gect (Gruppi europei di cooperazione territoriale). “Il Gect – ha ricordato l’assessore – è uno strumento prezioso in cui questa Amministrazione ha sempre creduto, come dimostrano l’istituzione dell’Euregio Senza Confini con Veneto e Carinzia e il costante sostegno al Gect GO”. La Regione ha inoltre promosso, all’interno del programma, una sessione tematica dedicata a “Regioni transfrontaliere e allargamento dell’UE”, con l’obiettivo di discutere “il ruolo delle regioni e dei comuni nel processo di allargamento e l’importanza della cooperazione tra governi regionali”. Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, sono previste anche due visite di studio a Gorizia e Nova Gorica per permettere ai numerosi partecipanti europei di conoscere da vicino la realtà del territorio. “Il Friuli Venezia Giulia – ha concluso l’assessore – grazie al suo forte impegno nelle relazioni internazionali, ha saputo offrire un contributo concreto al processo di integrazione europea, dimostrando come le regioni di confine possano essere un modello di coesione e crescita condivisa”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).