CAORLE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Medaglia di bronzo, per la staffetta dell’Italia, nella Mixed Relay alla Europe Triathlon Junior Cup di Caorle. A conquistarla è stata la squadra Italia Uno (Euan De Nigro, Alice Alessandri, Miguel Espuna Larramona, Sara Crociani) al termine di una prova che ha visto le ragazze e i ragazzi azzurri sempre tra i protagonisti.

La vittoria è andata ad Ungheria Uno (Zalan Hobor, Nora Romina Nadas, Marton Kropko, Fanni Szalai), mentre sul secondo gradino del podio è salita Francia Uno (Thomas Hansmaennel, Ilona Hadhoum, Nils Serre Gehri, Manon Laporte).

A completare l’ottima prestazione complessiva per gli azzurri è giunto anche l’ottavo posto di Italia Due (Pietro Giovannini, Eleonora Demarchi, Simeone Romano, Vittoria Facco), che conferma come il triathlon giovanile italiano sia a pieno diritto tra quelli destinati ad un futuro importante.

