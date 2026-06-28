Europa nella morsa del caldo, per l’Oms 1300 decessi in una settimana legati alle temperature da record

IPA86132334 - People are seen cooling off at a spray mist fountain in Warsaw, Poland on 27 June, 2026. A severe heatwave gripping Europe since June 20 — described as the worst on record — is causing deaths, infrastructure damage, and widespread disruption across the continent. Temperatures have broken June records in France and Britain, with Paris reaching 40.9°C, while Italy braces for readings above 40°C into the weekend. Driven by an "Omega block" weather pattern and made far more likely by climate change, the heat is expected to shift toward central Europe and the Balkans by month's end. (Photo by Jaap Arriens / Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa è il continente che si riscalda più velocemente sulla Terra, riscaldandosi al doppio della media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto un caldo estremo, centinaia sono morte, le scuole sono chiuse, le reti elettriche sono al collasso. Spinto dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento globale, il fenomeno dell’ondata di calore si verifica ormai quasi ogni anno. Eravamo stati avvertiti. Più di 1300 decessi in eccesso sono stati registrati dal 21 giugno a causa delle alte temperature in Europa. Lo stress da calore è spesso chiamato il “killer silenzioso” e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature”. Lo ha scritto su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.

“L’OMS sta lavorando con i suoi Stati membri e partner per affrontare le minacce alla salute poste dal caldo estremo concentrandosi sulla preparazione, la prevenzione e risposte più forti del sistema sanitario. In particolare, stiamo incoraggiando i paesi europei ad attuare piani d’azione per la salute in relazione al caldo, nell’ambito dell’agenda più ampia per proteggere la salute dai cambiamenti climatici”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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