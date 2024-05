FIRENZE (ITALPRESS) – “Le prossime due partite sono importanti per la qualificazione e per continuare il nostro percorso di crescita. Abbiamo avuto la possibilità di poter organizzare uno stage in cui abbiamo visto anche altre ragazze che sicuramente potranno essere utili a questo gruppo, ci attendono due gare contro avversarie di alto livello, crescere vuol dire avere la personalità per determinare anche contro squadre importanti”. Così il commissario tecnico della nazionale femminile, Andrea Soncin, dal ritiro di Tirrenia dove la Nazionale da ieri prepara la gara in programma venerdì prossimo a Oslo contro la Norvegia e valida per le qualificazioni ad Euro 2025. “Le ragazze hanno già dimostrato di essere all’altezza in altre situazioni, si stanno allenando bene, con la giusta mentalità e la giusta visione di insieme per cullare un sogno e per realizzarlo bisogna passare anche attraverso partite di questo tipo”, spiega Soncin, consapevole del valore delle avversarie. “La Norvegia è un avversario con giocatrici di alto livello anche nei duelli individuali – ha aggiunto Soncin -. Cercano spesso le seconde palle, hanno sicuramente esperienza internazionale ma concedono anche”.

“Noi ci stiamo preparando per andare a colpire quelle che sono le loro criticità, sappiamo che sarà una partita da affrontare da squadra, che ci saranno momenti in cui bisognerà difendersi con la difesa bassa, altri in cui dovremo andare a prendere i nostri avversari più alti, ma le ragazze stanno mettendo grandissima determinazione e passione per cullare quello che è il nostro sogno”, ha sottolineato Soncin che insiste sull’importanza di questo imminente doppio impegno. Le prossime due gare “possono essere già determinanti, l’idea di avere un gruppo di calciatrici allargato è per gestire meglio entrambe, però noi passiamo assolutamente dalla prima partita, il nostro percorso di crescita ci mette nelle condizioni di giocare con qualità anche sfide di questo tipo, senza fare calcoli che eventualmente faremo più avanti anche perchè lo dobbiamo ai tifosi che ci seguono sia negli stadi che da casa. Dobbiamo trasferire passione, l’emozione di indossare la maglia azzurra e l’orgoglio di provare contro chiunque a ottenere un qualcosa di storico e di unico” ha concluso Soncin.

