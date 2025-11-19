Home Video News Ambiente Eurizon al Salone SRI, EU Green Bond in crescita nel 2025
Eurizon al Salone SRI, EU Green Bond in crescita nel 2025
MILANO (ITALPRESS) - Nel solo 2024 le emissioni di bond GSS-Green, Social & Sustainability sono cresciute fino a raggiungere la cifra record di un trilione di dollari, eguagliando il livello toccato nel 2021. Di questi il 58% è stato registrato soltanto nel primo trimestre 2024. A livello internazionale, l’Europa si conferma come leader nel mercato, rappresentando circa il 60% delle emissioni globali. Un tema portato all’attenzione in occasione della decima edizione del Salone SRI, evento di riferimento per la filiera della finanza sulla frontiera ESG, alla Borsa di Milano. col/xh7/fsc/