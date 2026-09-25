“EUR – Una storia lunga 90 anni”, il 6 ottobre la conferenza di presentazione della mostra al Ministero della Cultura

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà il 6 ottobre, alle 12, presso il Ministero della Cultura – Sala Spadolini, la conferenza di presentazione della mostra “EUR – Una storia lunga 90 anni”. In programma gli interventi di Enrico Gasbarra, Presidente EUR S.p.A., Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative per la Giornata della Memoria di Roma Capitale, Alessandro Nicosia, Curatore della mostra e Presidente di C.O.R. Srl, Marco Pizzo, co-curatore della mostra, Gabriele Capone, Ministero della Cultura – Sovrintendente Archivio Centrale dello Stato, Francesca Di Girolamo, Amministratore Delegato Confindustria Servizi (special sponsor), Claudio Carserà, Amministratore Delegato EUR S.p.A. Coordina i lavori Margherita Filipponi, comunicazione EUR S.p.A.
– foto ufficio stampa EUR S.p.A. –
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