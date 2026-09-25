Dalla Regione Lazio 4,1 milioni per le sale cinematografiche e le arene del territorio

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio rafforza il proprio impegno per la valorizzazione della cultura e dell’industria cinematografica regionale, destinando un investimento complessivo di 4.165.805,50 euro al programma “Sostegno e rilancio competitivo delle sale cinematografiche e delle arene del Lazio”, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027.

La misura, presentata oggi al Cinema Cynthianum di Genzano, sostiene la modernizzazione delle sale e delle arene del territorio attraverso investimenti per l’adeguamento strutturale, l’innovazione tecnologica, l’accessibilità, la sicurezza degli spazi e l’efficientamento energetico. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini; il presidente di ANEC Lazio, Leandro Pesci; il sindaco di Genzano, Fabio Papalia; il direttore Regionale Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale della Regione Lazio, Paolo Alfarone; Francesco Perciballi, producer ed esperto di Innovazione Fintech. L’incontro ha offerto un’occasione di confronto tra la Regione Lazio, gli amministratori locali, gli operatori del settore e gli esercenti cinematografici, che hanno discusso le principali sfide del comparto e le prospettive di sviluppo dell’esercizio cinematografico regionale.

Nel corso dell’evento è stato inoltre proiettato un video promozionale dedicato ad alcuni degli interventi più significativi realizzati nei cinema beneficiari del contributo. Le opere hanno migliorato l’accoglienza, il comfort e la qualità della visione, rendendo le sale più moderne, efficienti, accessibili e rispondenti alle esigenze del pubblico.

“Le sale cinematografiche e le arene rappresentano un patrimonio culturale fondamentale per il Lazio. Con questo intervento investiamo nella loro capacità di innovarsi, diventare più accessibili e sostenibili e offrire ai cittadini spazi sempre più accoglienti in cui vivere l’esperienza del cinema. L’incremento delle risorse e il finanziamento di tutti i progetti ammissibili confermano la volontà della Regione Lazio di sostenere concretamente il settore audiovisivo e culturale, valorizzando una rete diffusa di strutture che contribuisce alla crescita sociale ed economica delle nostre comunità”, ha dichiarato l’assessore Righini.

“Il futuro del cinema passa dalle sale, che continuano a rappresentare un presidio culturale, sociale ed economico essenziale per i territori. Per questo è fondamentale accompagnarne l’evoluzione, affinché possano confrontarsi con le nuove modalità di fruizione audiovisiva e offrire al pubblico un’esperienza sempre più qualificata e condivisa. Gli investimenti, sostenuti attraverso le risorse stanziate dalla Regione, vanno esattamente in questa direzione: sicurezza, innovazione tecnologica, accessibilità, efficientamento energetico, rinnovo degli impianti e maggiore comfort. Interventi concreti che rafforzano la competitività delle sale e ne consolidano il ruolo centrale nella vita delle comunità rafforzandone lo Sviluppo e la Coesione sociale”, ha dichiarato Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio.

L’Avviso pubblico ha raccolto 46 domande, 42 delle quali sono risultate ammissibili. La dotazione iniziale di 2.930.529,34 euro, a valere sul FSC 2014-2020, ha consentito di finanziare 26 progetti. Successivamente, lo stanziamento di ulteriori 1.235.276,16 euro nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 ha permesso lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento delle restanti 16 domande ammissibili. In questo modo, tutte le iniziative idonee hanno ottenuto il contributo regionale. La distribuzione degli interventi restituisce una fotografia capillare del sostegno regionale, con ricadute dirette nelle diverse province del Lazio.

Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale trovano spazio gli interventi destinati a The Space Cinema Parco De Medici di Roma, Adriano di Roma, Atlantic di Roma, Don Bosco di Roma, Savoy di Roma, Doria di Roma, Trianon di Roma, Multisala Jolly di Roma, Cineland di Roma (Ostia), Caravaggio di Roma, The Screen di Roma (Ottavia), Multisala Barberini di Roma, Nuovo Cinema Aquila di Roma, Farnese Arthouse di Roma, Intrastevere di Roma, Multisala Lux di Roma, Tibur di Roma, Multisale Ariston di Colleferro, Multisala Cynthianum di Genzano, Ambra Multiplex di Velletri, Cinemancini di Monterotondo, Multisala Moderno di Anzio, Multisala Astoria di Anzio, Astoria al Teatro Spazio Vitale di Nettuno, Buonarroti di Civitavecchia, Cinema Giuseppetti di Tivoli, Il Piccolissimo di Ciampino, Palma di Trevignano Romano e Politeama di Frascati. La provincia di Latina è interessata da una rete di interventi che coinvolge Multisala Corso, Multisala Oxer e Supercinema 2.0 di Latina, Arena Santo Janni di Formia, Augusto di Sperlonga, Cinema Teatro Traiano e Multisala Rio di Terracina, nonché Ariston di Gaeta. Nel Viterbese i contributi sostengono i progetti del Multisala Etrusco di Tarquinia, Cinetuscia Village di Vitorchiano ed Excelsior di Vetralla.

Nella città di Rieti il finanziamento regionale contribuirà al potenziamento del Multisala Moderno. Nel Frusinate, infine, le risorse saranno destinate al Dream Cinema di Frosinone. Nel complesso, questa presenza diffusa rafforza il ruolo delle sale e delle arene come presìdi culturali, luoghi di aggregazione sociale e motori dello sviluppo economico locale, offrendo al tempo stesso una risposta concreta alle esigenze degli operatori. I contributi sono rivolti alle imprese che svolgono attività di spettacolo cinematografico nel Lazio e coprono fino al 70% dei costi ammissibili, per un massimo di 140.000 euro per progetto.

Le spese finanziabili riguardano la manutenzione straordinaria, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il rinnovo degli arredi, il rifacimento degli impianti, l’innovazione tecnologica e l’efficientamento energetico. La giornata si è conclusa con la proiezione del film – a ingresso gratuito per studenti, docenti e cittadinanza – “Una storia” di Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, che è stato presentato in anteprima alla recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’appuntamento ha ribadito l’impegno della Regione Lazio nel promuovere il cinema come esperienza culturale inclusiva, accessibile e condivisa.

Con questa misura, la Regione Lazio investe nella cultura come leva di sviluppo e competitività, rafforzando una filiera cinematografica che costituisce un elemento distintivo dell’identità e dell’economia regionale e generando benefici diffusi in tutte le province, a sostegno dei territori e delle comunità locali.

– Foto Regione Lazio –

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