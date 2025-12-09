Eugenio Franzetti alla guida del Marketing di Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – Eugenio Franzetti è il nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo, con riporto a Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, con effetto immediato. Eugenio succede a Cristiano Fiorio, che ha assunto la guida del Marketing di Maserati, continuando a ricoprire il ruolo di General Manager di Bottegafuoriserie. Eugenio Franzetti porta con sè un’esperienza di rilievo nel campo della comunicazione, delle vendite e del motorsport nel suo nuovo incarico di Responsabile Marketing per Alfa Romeo.

Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni chiave, tra cui Responsabile Comunicazione e Competizioni per Peugeot Italia; Responsabile Comunicazione per DS Automobiles, Citroèn e Peugeot in Italia; Responsabile Vendite per Citroèn Italia, prima di assumere la guida della funzione Comunicazione per il brand Peugeot. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Managing Director del brand DS in Italia ed è stato poi nominato Responsabile per DS Performance.

Eugenio ha inoltre recentemente assunto la responsabilità del Dipartimento Competizioni di Lancia, un incarico che continuerà a ricoprire ad interim, lavorando a stretto contatto con i team di Stellantis Motorsport per valorizzare il profilo del brand.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Eugenio nel team Alfa Romeo. La sua vasta esperienza nel marketing automobilistico globale e la profonda conoscenza delle dinamiche dei brand premium saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare il posizionamento internazionale di Alfa Romeo. Eugenio porta con sè una comprovata capacità di accrescere la desiderabilità del marchio e il coinvolgimento dei clienti attraverso strategie innovative e storytelling audace. Vorrei anche ringraziare sinceramente Cristiano per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi anni, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita del brand, guidando con successo progetti in F1, il lancio di modelli come la 33 Stradale – segnando il ritorno del marchio nel mondo delle vetture custom-built – oltre a campagne pubblicitarie premiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave” ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo.



“Sono onorato di entrare in Alfa Romeo, un marchio che incarna passione, sportività e spirito italiano. Questo è un momento entusiasmante nel percorso del brand e non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare ulteriormente la presenza globale di Alfa Romeo. Il mio obiettivo è valorizzare la sua eredità unica, abbracciando al contempo l’innovazione e nuovi modi di connettersi con la nostra appassionata community in tutto il mondo. Insieme continueremo a raccontare la storia di Alfa Romeo in modo da ispirare e coinvolgere gli appassionati in ogni mercato” ha commentato Eugenio Franzetti, nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).