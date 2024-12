BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – EU-Inc, una petizione nata per proporre la creazione di una struttura societaria unificata per le startup in Europa sotto il “28th Regime”1, richiama oggi l’attenzione sulla necessità di includere questa proposta nel Programma di Lavoro 2025 della Commissione Europea. Con oltre 13.000 firme di leader tecnologici, investitori e figure politiche di spicco, EU-Inc sottolinea la spinta trasversale verso una riforma rapida del settore.

Tra i firmatari, alcuni dei principali fondatori di startup europee quali Stripe, Wise, Supercell, Wolt, Bolt e Pigment, centinaia di investitori come Index Ventures, Atomico, Creandum, Seedcamp e Sequoia, e promotori per l’Italia Roma Startup con le associazioni internazionali Allied for Startups, European Startup Network, France Digitale, Startup Verband, Dutch Startup Association, Roma Startup e Techleap.

Il progetto di EU-Inc propone: struttura societaria unificata per startup UE: un’unica entità societaria con regole armonizzate di governance aziendale e gestione del capitale.

Approccio digitale: registro completamente digitale, dashboard unificata e documenti di investimento standardizzati.

Strumento d’investimento EU-FAST: un nuovo strumento ispirato agli standard contrattuali di investimento (SAFE e BSA AIRs).

EU-ESOP: un regime standardizzato di stock option per i dipendenti a livello europeo.

“Il consenso verso la cosiddetta ‘EU-Inc’, ovvero un 28mo regime societario sovraeuropeo per le startup tecnologiche che dia efficacia alla massa critica dell’economia continentale, è un elemento sul quale non perdere slancio perchè in grado di eliminare il frazionamento e l’indebolimento dato dalla concorrenza tra regimi societari nazionali”, commenta Gianmarco Carnovale, Presidente di Roma Startup, think tank no-profit con lo scopo di costruire l’ecosistema italiano per l’impresa innovativa.

Figure europee politiche di spicco, tra cui Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea, e i Commissari Michael McGrath ed Ekaterina Zaharieva, sostengono l’iniziativa, dimostrando un consenso verso un cambiamento immediato.

