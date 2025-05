Ettorre “Risultati giovanili eccezionali per la Fiv, la vela ha futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspetta un futuro roseo. Tanti risultati vuol dire tanto lavoro da parte dei club, dei tecnici. Devo dire che, negli ultimi anni, i risultati a livello giovanile sono stati eccezionali. Ci posizionano al primo posto a livello mondiale, quindi questo non può che farci pensare a un futuro importante. Un futuro che va coltivato, ma un futuro che ha le basi solide”. Così il presidente della Fiv, Francesco Ettorre, a margine del premio “Velista dell’anno” in corso a Villa Miani a Roma. A proposito del premio, giunto alla 31^ edizione, Ettorre spiega: “Questa serata è per noi un momento magico, spettacolare, perché racchiude un po’ tutto il contenuto della vela italiana. Una vela vincente, dei giovani, ma anche di tante imprese di navigatori oceanici, di Coppa America, le Olimpiadi. È proprio la nostra vetrina verso l’esterno”. spf/gm/mca3 (ITALPRESS)