MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Eterno Lionel Messi. A 39 anni il fuoriclasse argentino trascina l’Inter Miami alla conquista della Campeones Cup, trofeo in palio fra i campioni uscenti della Mls Cup e la squadra vincitrice della Liga messicana.

Al Nu Stadium finisce 2-0 sul Cruz Azul a favore della formazione statunitense, con Messi che al 24′ sblocca la partita con un colpo di testa su cross di Luis Suarez – gol numero 100 in 115 presenze con la maglia dell’Inter Miami -, e poi all’81’ calcia l’angolo sul quale arriva l’altra incornata vincente, stavolta di Casemiro.

Esordio da sogno per il nuovo allenatore, Kily Gonzalez, e quarto titolo della sua avventura americana per Messi dopo la Leagues Cup (2023), il Supporters’ Shield (2024) e la MLS Cup (2025). Fra l’altro proprio contro il Cruz Azul, nel luglio 2023, aveva segnato il suo primo gol con l’Inter Miami ma su punizione.

“È ancora il migliore, lo ha dimostrato durante la Coppa del Mondo e continua a dimostrarlo in Mls – lo incorona Casemiro – Bisogna goderselo, perché non sappiamo quanto a lungo durerà ancora. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).