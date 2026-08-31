Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, consegna degli encomi per le operazioni antimafia e saluto all’ANC

PALERMO (ITALPRESS) – Una giornata d’intenso significato e di alti riconoscimenti istituzionali ha caratterizzato le ultime ore del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, segnata sia dal premio all’eccellenza investigativa dell’Arma sia dai saluti ufficiali da parte del Generale di Brigata Luciano Magrini all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Presso la sede del Comando Provinciale si è svolta la solenne cerimonia di consegna di 18 encomi concessi dal Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”. Il Generale Magrini ha consegnato le onorificenze ai militari in servizio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e al Nucleo Operativo della Compagnia cittadina Piazza Verdi, sottolineandone “lo spiccato acume investigativo, lo spirito di sacrificio e l’elevata professionalità”.

“L’attività corale dei militari premiati – si legge in una nota – ha portato complessivamente all’emissione di 38 misure cautelari nell’ambito di tre complesse operazioni sul territorio. Dall’individuazione del responsabile dell’assassinio di Giuseppe Incontrera, all’esecuzione di 25 misure cautelari per disarticolare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Ballarò (operazione Fairo) fino ad arrivare a una azione investigativa, condotta in sinergia con la Polizia Penitenziaria, che ha portato all’emissione di 12 misure cautelari nei confronti di un’organizzazione (coinvolgente anche detenuti del carcere Pagliarelli) specializzata nell’introduzione abusiva di droga e cellulari all’interno dell’istituto penitenziario. Questi risultati – sottolinea la nota – confermano la presenza capillare dell’Arma sul territorio quale presidio costante di legalità e sicurezza a tutela dello sviluppo sociale ed economico della comunità”.

In occasione dell’imminente trasferimento a Roma il Generale Magrini, ha voluto promuovere un incontro all’insegna della stima e dell’affetto presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Palermo.

All’evento hanno preso parte i soci dell’ANC e i rappresentanti delle Associazioni d’Arma aderenti al Consiglio Periferico di AssoArma Palermo. Durante la visita, l’Ispettore Regionale per la Sicilia, Ignazio Buzzi, ha espresso al Comandante Provinciale, la profonda gratitudine della comunità. Buzzi ha dato atto di un mandato svolto con altissimo senso dello Stato, grande vicinanza ai cittadini, ai giovani e alle periferie, evidenziando il costante impegno nel rafforzare la coesione tra il personale in servizio e quello in congedo. Ha infine richiamato le significative iniziative sociali promosse sul territorio, una sinergia concreta che dà piena attuazione alle recenti linee guida del Comando Generale, incentrate su condivisione, coesione interna e dialogo intergenerazionale nella grande famiglia dell’Arma.

A suggello di questo legame indissolubile, l’Ispettore Regionale ha consegnato al Generale Magrini la tessera e l’Attestato di Socio Benemerito, conferito dal Presidente Nazionale dell’ANC, Generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo. La cerimonia si è conclusa con “i più fervidi auguri di buon lavoro” per il nuovo incarico nella Capitale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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