“Estate killer”, il nuovo singolo di Valentina Parisse

L'estate è per definizione il momento di nuove esperienze e avventure. È la stagione dei nuovi incontri: quelli repentini, improvvisi, brucianti, travolgenti. "Estate Killer" (Polydor) è il nuovo singolo di Valentina Parisse, disponibile in radio e in digitale. pal/abr/mrv