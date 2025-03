Esposito (Tagliacarne) “Si riducono le distanze economiche nel Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Mezzogiorno ha comunque le sue problematicità perché il reddito disponibile pro-capite delle persone è circa il 25% in meno della media italiana. La situazione delle famiglie è anche leggermente migliorata perché, ad esempio, la componente dei redditi da lavoro dipendente nel periodo 2021-2023 segna in 20 delle 38 province del Mezzogiorno un incremento rispetto alla media italiana. Ma se si considerano i valori al netto dell'inflazione, la situazione è un po' diversa", Lo ha detto in un'intervista all'Italpress il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito. ads/mrv