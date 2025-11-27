Esposito (Tagliacarne) “Città intermedie ponte tra aree interne e metropolitane”

ROMA (ITALPRESS) - "Le città intermedie sono il tessuto connettivo dei comuni del nostro Paese. Sono le medie città, che non sono né le città metropolitane, le 14 grandi aree del Paese, nè i comuni molto piccoli. Parliamo di comuni che fanno quasi 11 milioni di popolazione, il 18% di quella italiana, e producono circa il 20% dei beni e servizi del nostro Paese. Quindi sono delle realtà importanti che hanno tutta una serie di vantaggi rispetto alle città metropolitane non secondarie", spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne in un'intervista alla Italpress. ads/azn