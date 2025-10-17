Esplosione nel Veronese, Valditara “Un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “All’inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, carabinieri morti nell’adempimento del dovere. Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricorda che la nostra democrazia si fonda sul rispetto della legalità. L’Arma ne è ogni giorno un baluardo e un presidio”. Lo fa sapere il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.
