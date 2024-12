APRILIA (LATINA) – A causa di un’esplosione avvenuta questo pomeriggio alle 17:30 all’interno di una villetta unifamiliare di Aprilia, in provincia di Latina, hanno perso la vita una donna e la nipote di 13 anni. I Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti, hanno estratto vivo un uomo, il nonno della bambina, immediatamente affidato ai sanitari e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’esplosione è probabilmente avvenuta a causa di una fuga di gas.(ITALPRESS).

Foto: X Vigili del Fuoco